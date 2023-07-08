عاجل.. مصر تهنئ جوليوس مادا بيو بفوزه فى الانتخابات الرئاسية بسيراليون

جدة - نرمين السيد - ونشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، بيانا جاء فيه: "تابعت مصر بمزيد من الاهتمام نتائج الانتخابات الرئاسية بدولة سيراليون الشقيقة، التى أسفرت عن فوز الرئيس جوليوس مادا بيو بفترة رئاسية ثانية، وفى هذا الصدد تتقدم مصر بالتهنئة لسيادته على إعادة انتخابه رئيساً لدولة سيراليون، فى أعقاب عملية انتخابية عكست مدى الوعى الذى يتحلى به الشعب السيراليونى الشقيق، وتؤكد مساندتها لسيادته فى استمرار العمل على تحقيق تطلعات وآمال الشعب السيراليونى".

وتابع البيان: "وفى ضوء عمق العلاقات التاريخية التى تربط مصر وسيراليون، فإننا نتطلع فى هذا الصدد للتنسيق خلال الفترة المقبلة بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك لبلدينا، لدفع مسار العلاقات الثنائية قدما فى مختلف المجالات، ونتقدم للرئيس جوليوس مادا بيو، بخالص التمنيات بالنجاح والتوفيق، وللشعب السيراليونى الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار".