بطريرك الكاثوليك يفتتح المسيرة العاشرة للشباب

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بدأ القداس الإلهى بتلاقى شباب المسيرة لغبطة البطريرك والآباء الكهنة والشمامسة، بممر من الشموع المتقدة بصلاتهم ورغبتهم فى لقاء حى مع الله.
كما قدمت مجموعة من الشباب التقدمات التى احتوت على رموز للحرية، الحب، الجمال، الشكر لله على نعمته من أجل العشر سنوات المنقضية من المسيرة.
جاء ذلك بحضور الأب فرنسيس وحيد، خادم المسيرة، الأب بيشوى رسمى، مسؤول الاكليريكية، ولفيف من الأباء الكهنة.
بدأ غبطة البطريرك كلمة العظة بتقديم الشكر لله على نعمته فى الكنيسة، وعمله المثمر فيها من خلال خدمة الشباب وفى المسيرة، كما نوه غبطته عن الفرق بين العلامات البراقة الخاطفة فقط للانظار وتكون وقتيه، وبين العلامات المضيئة التى تشع بالجمال وينبع نورها من الداخل وتظل دائمًا ثابته، ودعى غبطته الشباب لعيش هذه المسيرة كعلامات مضيئة، تبدأ بالمسيرة وتستكمل فى حياة كل فرد منها.
وفى الختام شكر الأب فرنسيس غبطته على رعايته للمسيرة خلال العشر سنوات.
جديرًا بالذكر، أن عدد الشباب المشاركين بالمسيرة مئة وثلاثة عشر فردا، من جميع أنحاء الجمهورية.
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