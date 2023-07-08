عاجل- السيسى يهنئ رئيس وزراء اليونان بفوز الحزب الحاكم فى انتخابات البرلمان

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن الرئيس السيسى تقدم بالتهنئة إلى رئيس الوزراء اليونانى على الفوز الانتخابى الكبير الذى حققه الحزب الحاكم فى الانتخابات البرلمانية، التى جرت فى شهر يونيو الماضى، وأكدت نتائجها ثقة الناخب اليونانى فى شخص وسياسات رئيس الوزراء.

كما أعرب الرئيس السيسى، عن اعتزاز مصر بعلاقات التعاون القوية مع اليونان، مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيزها على جميع المستويات، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع قبرص.

من جانبه، تقدم رئيس الوزراء اليونانى بالشكر للرئيس السيسى، مؤكدا قوة وتميز العلاقات بين مصر واليونان، معربا عن حرص بلاده المتبادل على تعزيز التعاون المشترك مع مصر على مختلف الأصعدة، فضلا عن مواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بتطورات الأوضاع فى منطقة شرق المتوسط، وكذا تداعيات الأزمات الراهنة للاقتصاد والغذاء والطاقة على مستوى العالم.