الليلة.. الدكتور حسام عبدالغفار يتحدث عن حملة «100 يوم صحة» فى الحياة اليوم

جدة - نرمين السيد - يستضيف برنامج الحياة اليوم، الدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسى والمتحدث الرسمى للوزارة، الليلة على شاشة قناة الحياة فى تمام الساعة السابعة مساء.





يتحدث الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة الصحة، خلال حلقة اليوم من برنامج الحياة اليوم، من تقديم لبنى عسل، عن حصاد حملة ( 100 يوم صحة)، التى تستهدف جموع المصريين، إضافة لضيوف مصر من مختلف الجنسيات، لتقديم الخدمة الصحية، ضمن المبادرات الرئاسية الطبية فى جميع المحافظات. كما يستعرض حصاد جهود الدولة فى ملف الصحة بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو و9 سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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