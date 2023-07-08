محافظ بنى سويف: 2.3 مليار جنيه لتمويل 15 ألفا و500 مشروع

وأثنى المحافظ على المبادرة التى تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك المشاركة فى المشروع، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (غير الموظفين)، وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك.
وأشار إلى أن هذه المبادرة دعمت بشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.
من جانبها، قالت نهى محمد مدير "مشروعك"، على مستوى المحافظة - فى تصريح لها اليوم السبت، إنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع (الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.
وأشارت مدير مشروعك، إلى توجيهات المحافظ بأهمية واستمرار المتابعة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز، والتى تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسؤولى المقرات وممثلى الجهات المشاركة فى المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.
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