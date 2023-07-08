تحت رعاية وزارة البيئة.. انطلاق فعاليات تنظيف قاع البحر من المخلفات (صور)

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم فعاليات تنظيف قاع البحر من المخلفات من خلال مجموعة من ‏الغواصين بالميناء الشرقى لاسكندرية تحت رعاية وزارة البيئة وبالتعاون مع جامعة ‏الإسكندرية، والتى ستسمر لمدة أسبوع.





وقال الكابتن سامح الشاذلى – رئيس الاتحاد المصرى والعربى للغوص والإنقاذ، إنه تم استخراج الأخشاب والأكياس البلاستيكية والزجاجات من البحر، والتى تهدد الثروة السمكية وتضر بالبيئة البحرية عموما. ونوه "الشاذلى" إلى أن هناك اهتمام كبير فى مجال نظافة البحر من قبل المسؤولين. وأضاف الكابتن سامح الشاذلى، أن منطقة الميناء الشرقى بها مقبرة كليوبترا الغارقة، والعديد من الآثار الغارقة تحت الماء، والتى يجب الحفاظ عليها من خلال نظافة المياه باستمرار.

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