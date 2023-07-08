23 ألف سيدة استفادت من مبادرة «100 يوم صحة» فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان، عقب اطلاع المحافظ، اليوم السبت، على تقرير أعده وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، بشأن النتائج والجهود التى تم تنفيذها ضمن فعاليات مبادرة "100 يوم صحة"، التى تضم فرقا طبية متكاملة وعيادات طبية منتقلة للكشف على الأمراض وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية، وتشمل الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثى الولادة، ودعم صحة المرأة، وفحص المقبلين على الزواج، وعلاج الأورام، القضاء على فيروس سى، مواجهة أمراض سوء التغذية، وعلاج ضعف السمع بين أطفال المدارس، والاعتلال الكلوى، ودعم خدمات تنظيم الأسرة والخدمات الوقائية والعلاجية وغيرها من الخدمات

وفى الوادى الجديد، تابعت نائب المحافظ حنان مجدى، أعمال حملة 100 يوم صحة بمركز الفرافرة، يرافقها الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والدكتورة زينب عبد البارى مدير منطقة التأمين الصحى بالمحافظة، موجهًة بتغطية كل قرى المركز من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، والاستعانة بشباب المتطوعين فى دعم جهود الحملة.

وأجرت نائب المحافظ، جولة تفقدية بمركز الفرافرة لمتابعة المشروعات والمبادرات الجارية يرافقها الدكتور نبيل حنفى رئيس المركز وعدد من التنفيذين المعنيين، تفقدت خلالها مستشفى الفرافرة المركزى للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة، والتقت عدد من المواطنين المتواجدين لبحث مطالبهم، ووجهت بسرعة توفير مقر لفرع التأمين الصحى، تيسيرًا على أهالى المركز، وتوفير أجهزة الحاسب الآلى اللازمة اللازمة لميكنة الصيدلية والمخازن.