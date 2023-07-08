تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 56 ألف مواطن بالإسماعيلية ضمن «100 يوم صحة»

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الإسماعيلية شريف فهمى بشارة، إن إجمالى المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية لحملة (100 يوم صحة)، بالمحافظة تحت شعار (معاك من أول يوم) تجاوز 56 ألف مواطن من مختلف القرى والمدن منذ انطلاقها حتى اليوم.





وأضاف المحافظ - فى بيان صحفى اليوم السبت - أن الحملة متواجدة فى جميع مراكز الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة، فضلا عن تسيير فرق متنقلة فى المراكز والقرى والنجوع، تستهدف جميع فئات المجتمع والأعمار، حرصا من الدولة على الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح أن حملة (100 يوم صحة)، تؤكد حرص الدولة على توصيل وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين والوصول بتلك الخدمات إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا، مشيدا بجهود الفرق والأطقم الطبية التابعة لمديرية الصحة والمشاركة فى تنفيذ الحملة، والتى قدمت خدماتها داخل قرى ومدن المحافظة، حيث شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين نظرا لما تقدمه من خدمات صحية متنوعة بالمجان فى مختلف التخصصات.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات بالتنسيق الكامل وتقديم أوجه التعاون لفرق العمل الطبية والإعلان عن أماكن تواجد السيارات الطبية المتنقلة، مناشدا المواطنين بالاستفادة من الخدمات التى تقدمها الحملة.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور على حطب أن حملة (100 يوم صحة) قدمت خدماتها من حيث تنظيم قوافل علاجية بلغ عددها 1239 قافلة بجانب تطعيم 11513 طفلا ضمن أعمال المسح الميدانى للتطعيمات الروتينية، فضلا عن تقديم الخدمات الأخرى فى مجال تنظيم الأسرة والخدمات الوقائية والعلاجية وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحى ضمن فعاليات الحملة.

وأشار إلى أن عيادات تنظيم الأسرة قدمت خدماتها إلى 5650 منتفعة بالإضافة إلى 14 ألفا و512 زيارة منزلية للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة وتقديم خدمات لـ 8 آلاف و777 مواطنا عن طريق التواصل المجتمعى.

وأكد حطب أن حملة (100 يوم صحة) تشمل الخدمات الوقائية ومراقبة الأغذية، حيث تم المرور على 310 منشآت، وفى مجال صحة البيئة، تم المرور على 87 محطة مياه للشرب، وتم سحب عينات لمياه الشبكات 363 وعدد عينات حمام السباحة 28، وعدد عينات محطات معالجة مياه الصرف الصحى 11 عينة.