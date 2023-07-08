التعليم تستعرض إنجازاتها منذ 2014 وحتى العام الجارى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة فى تقرير حصاد الوزارة من مشروعات وبرامج خلال هذه الفترة، أن التقرير يقدم رصدا لإنجازات الوزارة التى تستهدف معالجة أهم قضايا التعليم على الساحة، وخاصة تلك التى لها صلة مباشرة بالتنافسية الدولية مثل جودة التعليم، وقضية الإتاحة وقدرة النظام على المنافسة دوليًا، وذلك فى ضوء الأهداف الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى فى مصر، والتى تحقق رؤية الدولة المصرية للتعليم فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة.

وتستهدف الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030 التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفى إطار نظام مؤسسى، كفء وعادل، ومستدام، ومرن، وأن يكون مرتكزا على المتعام والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنيا وتقنيا وتكنولوجيا، وأن يساهم أيضا فى بناء الشـخصية المتكاملة وإطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدى لمواطـن معتـز بذاته، ومستنير، ومبدع، ومسئول، ويقبل التعددية، يحترم الاختلاف، يفخر بتاريخ بلاده، وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسيا مع الكيانات الإقليمية والعالمية.

وترتكز (رؤية مصر 2030) فى مجال التعليم قبل الجامعى على الأهداف الاستراتيجية الثلاثة وهى تحسين جودة النظام التعليمى بما يتوافق مع النظم العالمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم المصرى محليا وإقليميا ودوليا.

المشروعات التى حققتها الوزارة فى ضوء الأهداف الاستراتيجية:

بلغ إجمالى مشروعات إنشاء المبانى المدرسية منذ 2014 حتى 30 يونيو 2023، 7630 مشروعا، وبلغ إجمالى عدد الفصول التى تم إضافتها منذ عام 2014 وحتى 30 يونيو 2023، 117591 فصلا دراسيا.

برامج تحسين جودة التعليم:

عملت الوزارة على تحسين جودة النظام التعليمى بما يتوافق مع النظم العالمية من خلال توظيف التكنولوجيا فى العملية التعليمية من خلال تجهيز (9249) معملا فى عدد (9249) مدرسة، تجهيز (27439) فصلا مطورا فى عدد (3260) مدرسة، توصيل (2530) مدرسة بشبكات الفايبر حتى سور المدرسة لمرحلة التعليم الثانوى، والتوصيلات الداخلية بنسبة إنجاز (100%)، تجهيز البنية التكنولوجية (2474) مدرسة لمدارس الثانوى العام الجديدة وتم إنهاء وتوصيل خط ربط لـ(2391) مدرسة، الانتهاء من تحديث البنية التكنولوجية للمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

كما شملت توفير (37) ألف شاشة تفاعلية لمدارس التعليم الثانوى بنسبة إنجاز (100%)، توفير(3.317883) جهاز تابلت لجميع طلاب المرحلة الثانوية فى الأعوام (2018 /2019، 2019 /2020، 2020 /2021) بنسبة إنجاز (100%)، استكمال تجهيز (19) مدرسة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالأجهزة التكنولوجية اللازمة.

كما بلغ عدد المتدربين على توظيف التكنولوجيا فى التعليم (5000) متدرب، وعدد البرامج التدريبية (3) برامج، وعدد المتدربين الحاصلين على الشهادات الدولية (900) متدرب، وعدد المسابقات فى مجال التكنولوجيا (2) مسابقة.

تأهيل المدارس للحصول على الاعتماد والجودة:

حصلت (1311) مدرسة على الاعتماد والجودة فى العام المالى 2015 /2016، حصلت (1308) مدارس على الاعتماد والجودة فى العام المالى 2016 /2017، حصلت (805) مدارس على الاعتماد والجودة فى العام المالى 2017 /2018، حصلت (888) مدرسة على الاعتماد والجودة فى العام المالى 2018 /2019.

وقد توقفت زيادة المدارس عام 2020 بسبب تعليق الدراسة فى ظل تداعيات جائحة كورونا، وبلغ إجمالى المدارس من 2015 وحتى 2020 عدد (4312) مدرسة، منها (357) مدرسة تعليم خاص، و(3955) مدرسة تعليم حكومى، بالنظر لتداعيات جائحة كورونا.

وقد بلغ عدد المدارس الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة منذ 2021 حتى تاريخه (986) مدرسة منها (809) مدارس رياض الأطفال، والمدارس الابتدائى (288) مدرسة ومدارس الإعدادى (205) مدارس، والثانوى العام (25) مدرسة، كما تم تدريب 15000 كادر ومعلم على معايير ونشر ثقافة الجودة.

تطوير المناهج والكتاب المدرسى ونظم التقويم:

تم تطبيق منظومة التعليم الجديدة بمرحلة رياض الأطفال والصفوف من الأول حتى الخامس من المرحلة الابتدائية، إعداد أدلة التوكاتسو للصف الثانى الابتدائى بالمدارس العادية والمدارس المصرية اليابانية، مراجعة وتعديل الكتب الدراسية القائمة بجميع الصفوف والتخصصات المختلفة، استكمال تنفيذ الكتاب الإلكترونى التفاعلى لجميع المواد الدراسية بجميع المراحل، إعداد التدريبات والاختبارات التفاعلية من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثانى الثانوى، إعداد الإطار العام لمناهج رياض الأطفال والصفوف من الأول حتى الخامس الابتدائى بمركز تطوير المناهج بالوزارة، إعداد الإطار العام لبرامج ذوى الإعاقات غير المدمجين للصفوف من الروضة وحتى الصف الخامس الابتدائى، ومراجعة وتعديل المواد التعليمية الرقمية (DLOs) المقدمة من عدد من الشركات (بريتانيكا، يوريكا، لونجمان، نهضة مصر، وغيرها) فى مواد: (الرياضيات، العلوم، اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، الفلسفة)، للصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوى لعدد (2400) عنصر رقمى تعليمى.

تطوير المناهج خلال الفترة من 2018 حتى 30 يونيو 2023:

أولا: المناهج الجديدة المصممة لنظام التعليم الجديد خلال عام 2018/2019، ضمت الإنجازات إعداد أطر مناهج مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بعدد (7) أطر، وتطوير كتب الصفوف KG1، KG2، والصف الأول الابتدائى، بعدد (61) كتابا، وربط الكتب الدراسية بروابط بنك المعرفة المصرى، استكمالا لمشروع ربط مناهج العلوم والرياضيات للصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2017 /2018، مراجعة أدلة ولى الأمر لكتب المنظومة الجديدة بعدد (30) دليلا، ومراجعة المواد الإلكترونية المقدمة من شركات لونجمان وبريتانيكا ويوريكا، فى مادة العلوم للصفوف من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الثانوى، تمهيدا لرفعها على منصات الوزارة.

وفى خلال عام 2019 /2020، بلغ إجمالى الكتب الدراسية وأدلة المعلم المعدة والمطورة (49) كتابا، تشمل تطوير كتب الصف الثانى الابتدائى للفصلين الدراسيين للعام الدراسى 2019 / 2020، وذلك فى ضوء إطار المناهج المطور ضمن مشروع نظام التعليم الجديد بعدد (37) كتابا، تطوير كتب اللغة الإنجليزية للصفين الأول الإعدادى، والأول الثانوى للعام الدراسى 2019 /2020، لعدد (12) كتابا، إعداد مصفوفة المدى والتتابع لجميع المواد التعليمية للصف الثالث الابتدائى، وفق الإطار الجديد للمناهج، ومعايير ومؤشرات مناهج الصفوف من الرابع الى السادس الابتدائى، لجميع لتخصصات، بعدد (14) مصفوفة، مراجعة كتب المواد الدراسية القائمة والمطورة من العام الماضى للمستويين الأول والثانى من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى لعدد (59) كتابا ودليلا، مراجعة وتعديل المواد التعليمية الرقمية لعدد (700) عنصر تعليمى رقمى، مراجعة أدلة ولى الأمر للصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الابتدائى لعدد(40) دليلا، وتعديل نواتج التعلم الخاصة بأنشطة التوكاتسو، وإعداد مقاييس تقدير لتقييم أنشطة التوكاتسو.

وخلال عامى 2020/2021، و2021 /2022 تم إعداد المواد التعليمية للصف الرابع الابتدائى للفصل الدراسى الأول، لجميع المواد الدراسية متضمنة الكتب الدراسية وأدلة المعلم، فى ضوء أطر مناهج الصف الرابع الابتدائى الذى تم إعداده وفق الإطار العام لنظام التعليم الجديد، وإعداد دليل معلم التربية الرياضية والصحية للصف الرابع الابتدائى وفق الإطار الجديد، إعداد دليل معلم التربية الفنية للصف الرابع الابتدائى وفق الإطار الجديد.

كما تم الانتهاء من كتيبات التوعية بمخاطر الإدمان والتدخين للمرحلة الابتدائية، وتطوير كتاب ودليل المعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادى، وتطوير كتاب ودليل معلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوى، ومراجعة وتعديل الكتب الدراسية المطورة وأدلة المعلم، للفصل الدراسى الثانى، لجميع المواد الدراسية فى مرحلة رياض الأطفال، والصفوف من الأول حتى الرابع من المرحلة الابتدائية، ضمن نظام التعليم الجديد، وإعداد إطار مناهج اللغات الأجنبية الثانية للصفوف من الأول الإعدادى للصف الثالث الثانوى، ضمن نظام التعليم الجديد، ومراجعة كتاب الصف الرابع الابتدائى Connect plus (الصف الدراسى الثانى) بمدارس اللغات، ومراجعة ترجمة كتب العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الرابع الابتدائى (الفصل الدراسى الثانى)، وإعداد الدليل الدراسى Study Guide لجميع المواد الدراسية للمرحلة الثانوية، مواءمة كتب مناهج نظام التعليم الجديد للصف الرابع الابتدائى (إعاقة بصرية)، للفصل الدراسى الأول، تكييف أدلة المعلم لطلاب الدمج للصف الرابع الابتدائى (الصف الدراسى الثانى)، مراجعة المواد التعليمية لشركة بريتانيكا بشكل مستمر (مصادر التعلم على بنك المعرفة)، لمادتى العلوم والرياضيات بفروعها للمرحلة الثانوية، ومراجعة المواد التعليمية (تعليم مجتمعى ابتدائي– علوم) المقدمة من شركة منتور(monitor).

وخلال عام 2022 /2023 تم مراجعة المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائى فى ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائى وفق مشروع التعليم الجديد، للفصل الدراسى الأول، لعدد 17 منهجا، إعداد إطار عام مناهج نظام التعليم الجديد للمرحلة الاعدادية وفق نظام التعليم الجديد بنسبة (40%)، إعداد نسبة 40% من الأطر النوعية للمواد الدراسية للمرحلة الاعدادية وفق نظام التعليم الجديد،إعداد إطار عام التعليم المجتمعى بنسبة 10%، إعداد نسبة 75% من أطر مناهج اللغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج وفق نظام التعليم الجديد.

كما تم تضمين لغة الإشارة كمدخل للتواصل بكتاب القيم واحترام الآخر بمرحلتى (رياض الاطفال - الابتدائى) بنسبة 60%، مواءمة مناهج الصف الخامس الابتدائى للمكفوفين فى ضوء قدراتهم البصرية (8 مناهج)، مراجعة الكتب المطورة (الصف الرابع الابتدائى كتاب التلميذ- دليل المعلم) بنسبة 100%، الانتهاء من مراجعة وتعديل الكتب الدراسية القائمة، بجميع الصفوف والتخصصات. سواء الكتب المطورة أو الكتب القائمة بنسبة 100%، مراجعة ترجمة كتب العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات باللغة الفرنسية للصف الخامس الابتدائى للفصلين الدراسيين بعدد 3 كتب، مراجعة ترجمة النسخة المعدلة من كتب (الرياضيات، والعلوم، وتكنولوجيا المعلومات) للصف الخامس الابتدائى باللغة الفرنسية بعدد 3 كتب، إعداد المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائى فى ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائى وفق نظام التعليم الجديد، (فصل دراسى أول-فصل دراسى ثانى) عدد 34 منهجا، مراجعة المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائى فى ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائى وفق مشروع (2.0). (فصل دراسى أول) عدد 17 منهجا.

كما شمل ما تم تحقيقه خلال 2022/ 2023، إعداد إطار عام مناهج نظام التعليم الجديد للمرحلة الاعدادية (7-9) وفق نظام التعليم الجديد بنسبة 60%، إعداد الأطر النوعية للمواد الدراسية للمرحلة الاعدادية وفق نظام التعليم الجديد بنسبة 40%، إعداد إطار عام التعليم المجتمعى بالمرحلة الابتدائية بنسبة 10%، إعداد الاطر للغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج بنسبة 100%، تضمين لغة الإشارة كمدخل للتواصل بكتاب القيم واحترام الآخر بمرحلتى (رياض الاطفال - الابتدائى) بنسبة 60%، مواءمة مناهج الصف الخامس الابتدائى للمكفوفين بالمرحلة الابتدائية فى ضوء قدراتهم البصرية، بعدد (25) منهجا، مراجعة المواد التعليمية التفاعلية لمناهج المرحلة الابتدائية فى نظام التعليم الجديد (الصف الخامس) لجميع التخصصات، لوضعها على موقع الوزارة لعدد (16) منهجا،الانتهاء من أطر اللغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج بنسبة 70%، إعداد أدلة معلم المواد الدراسية للصف الخامس الابتدائى للفصلين الدراسيين بعدد (40) دليلا)، تضمين مناهج ذوى الإعاقة بأشكالها المختلفة (غير المدمجين)، البصرية والسمعية، بما جاء بالإطار العام لمناهج ذوى الإعاقة، للصف الرابع الابتدائى، (الفصل الدراسى الأول)، بعدد (9) مناهج، إعداد الأطر لمناهج ذوى الإعاقة الفكرية للصفوف الرابع – الخامس – السادس بالمرحلة الابتدائية، لذوى الإعاقة الفكرية، مراجعة المواد التعليمية (الورقية – الرقمية) لذوى الإعاقة الفكرية لمرحلة رياض الأطفال.

كما تم إعداد عدد (2) دليل معلم لمرحلة رياض الأطفال بمدارس الإعاقة البصرية، وهما: دليل مرحلة رياض الاطفال مكفوفين (المستويين)، ودليل مرحلة رياض الأطفال للمعاقين سمعيا (المستويين)، مراجعة عدد (1) كتاب للمستوى الرفيع فى اللغات الأجنبية للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، للصف الخامس الابتدائى، الانتهاء بنسبة 100% من مراجعة وتعديل الكتب الدراسية القائمة، بجميع الصفوف والتخصصات. سواء الكتب المطورة أو الكتب القائمة، الانتهاء بنسبة 100% من دليل (السكان والصحة الإنجابية)،مراجعة الكتب المطورة (الصف الرابع الابتدائى كتاب التلميذ– دليل المعلم) بنسبة 100%، الانتهاء من مراجعة المحتوى الرقمى للمرحلة الثانوية للصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية فى مادة الرياضيات بنسبة (30%)،مراجعة ترجمة كتب العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للغة الفرنسية- الصف الخامس- الفصل الدراسى الأول بعدد (6) كتب، مراجعة ترجمة النسخة المعدلة من كتب (الرياضيات والعلوم) للصف الرابع الابتدائى للغة الفرنسية (الفصل الدراسى الأول) بعدد (6) كتب، الانتهاء من مراجعة المواد التعليمية لقناة (مدرستنا – 3) بنسبة (100%)، الانتهاء من إعداد دليل معلم الرياضيات لمدارس التعليم المجتمعى للصفوف من الرابع حتى السادس بالمرحلة الابتدائية بنسبة (60%).

ثانيا: المناهج المعدلة ضمن برنامج إصلاح التعليم: تم مراجعة وتعدل المواد التعليمية الرقمية المقدمة من عدد من الشركات فى مواد: الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية والفلسفة، والتاريخ والجغرافيا، واللغة الإنجليزية، للصفوف من رياض الاطفال، وحتى الصف الثالث الثانوى. لرفعها على منصات الوزارة، تطوير كتاب ودليل المعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادى، الفصل الدراسى الثانى، تطوير كتاب ودليل المعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوى، الفصل الدراسى الثانى.

تطوير نظام التقويم:

قامت الوزارة بتنفيذ أكبر منظومة امتحانات إلكترونية للمرحلة الثانوية حيث تم: امتحان وتقويم (1,2) مليون طالب إلكترونيا فى امتحانات نهاية العام الدراسى 2019 /2020، تصحيح (10,4) مليون امتحان إلكترونى لضمان دقة التقييم، تقييم أكثر من (19) مليون مشروع بحثى للطلاب إلكترونيا، تحديث نظم التقييم ووضع الأسئلة بما يناسب تطور نظم التعليم العالمية، مع الاعتماد على الأسئلة التى تخاطب مهارات التفكير الناقد والابداعى ولا تقتصر على قياس مهارات الحفظ والاستظهار، تأسيس بنك أسئلة لجميع المواد الدراسية للمرحلة الثانوية لضمان موضوعية وعدالة عملية وضع الامتحان واستبعاد العامل البشرى منها، تنفيذ امتحانات إتمام الشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بنظام الأسئلة الموضوعية، مع الاعتماد على التصحيح الإلكترونى لجميع الأوراق الامتحانية لأكثر من (700,000) سنويا لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وذلك منذ عام 2021 /2022.

إطلاق مجموعات الدعم المدرسى فى محافظات الجمهورية:

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى القرار الوزارى المنظم لمجموعات الدعم المدرسى والتى تهدف إلى تقديم الدعم لتحسين مستوى الطلاب الدراسى، وذلك مقابل مادى مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، حيث توجد مجموعة من الضوابط لتنظيم مجموعات الدعم وهى: مجموعات الدعم اختيارية فى المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين: (الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، وتراعى أعداد الطلاب فى مجموعات الدعم، بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، ويحدد مدير عام الإدارة التعليمية المختص - بالتنسيق مع مجلس الآباء والأمناء بالإدارة قيمة مقابل الاشتراك بالمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية " لغات" لجميع المراحل.

جهود المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى فى تدعيم منظومة الامتحانات الجديدة ونظام التعليم الجديد:

قسم التدريب: وبلغ عدد المعلمين المتدربين على الاختبارات الدولية فى العلوم والرياضيات واللغة العربية (75) متدربا، عدد المعلمين المتدربين على الاختبارات القومية فى العلوم والرياضيات واللغة العربية (82) متدربا، عدد المعلمين المتدربين على الاختبارات التحصيلية (100) متدرب، عدد القيادات المتدربين على المهارات الشخصية (87) متدربا، وتدريب المعلمين والموجهين على وضع الأسئلة للصفين الأول والثانى الثانوى على مستوى الجمهورية، وتدريب المعلمين المكلفين بالعمل بمراكز التصحيح على أعمال التصحيح الإلكترونى.

قسم الأبحاث: وتم تقييم حالة التعليم على مستوى محافظات العينة بعدد (1) تقييم، إعداد خطة التقويم الشامل على مدار العام الدراسى بعدد (500) خطة، إعداد تقرير علمى عن حالة التعليم فى مصر فى نهاية كل عام دراسى بعدد (1) تقرير، إعداد تقرير ما تم انجازه للمشاركة فى الدراسات الدولية بعدد (1) تقرير، إعداد مواصفة لامتحانات الصفوف (12:2) بعدد (193) مواصفة، إنتاج الأدوات بعد ترجمتها وفق ضوابط الهيئة بعدد (10) أدوات، إعداد مخططات التقويم لجميع المواد الدراسية للفصلين الدراسيين فى الصفين الأول والثانى الثانوى التى تدخل فى المجموع بعدد (13) مخططا، إعداد اختبارات وأدوات التقويم وإجراء الدراسات التحليلية للنتائج بعدد (5) اختبارات، إنشاء موقع الكترونى لتقويم المؤسسات التعليمية.

التنمية المهنية للمعلمين وللإداريين وتحسين الاحوال المالية الاجتماعية لهم.

التنمية المهنية للمعلمين والاداريين: وتم تدريب عدد (827,639) ألف معلم بالصفوف الأولى على نظام التعليم الجديد، وذلك فى إطار تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى، وتدريب عدد (204,493) من الكوادر الإدارية بالمدارس، وذلك فى الفترة من يونيو 2014 وحتى تاريخه على مجموعة من البرامج التى من شأنها دعم أداء الإدارة المدرسية، وبلغ عدد المعلمين المتدربين على أساسيات التوجيه الفنى (2187) معلما، وعدد المتدربين على برنامج تطبيقات الإدارة التربوية لمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية (556) متدربا، وعدد المتدربين على برنامج التسكين على الكادر (1309) معلمين، عدد المتدربين على برنامج رفع مستوى الأداء المهنى لمعلمى اللغة العربية (27,733) متدرب،عدد المتدربين على برنامج رفع مستوى الأداء المهنى لمعلمى اللغة الإنجليزية (22,290) متدرب،عدد المتدربين على برنامج رفع مستوى الأداء المهنى لمعلمى العلوم (15,653) متدرب، - عدد المتدربين على برنامج تنمية مهارات معلمى الدراسات الاجتماعية (14,844) متدرب، عدد المتدربين على برنامج تنمية مهارات معلمى الرياضيات (22,837) متدرب، عدد المراكز التدريبية التى تم اعتمادها (3) مراكز، عدد الحقائب التدريبية التى تم اعتمادها (15) حقيبة، عدد ورش العمل لتحليل البرامج التدريبية (3) ورش، عدد ورش العمل لإعداد أدوات التقييم (20) ورشة، عقد تدريب على برامج متنوعة بإجمالى (14100) متدرب، عدد المتدربين الحاصلين على الشهادات الدولية لبرامج Cisco (1000) متدرب، تدريب عدد (70 ألف) معلم على برامج الترقى ضمن السلم الوظيفى لمستويات كادر المعلمين - برامج التسكين على الكادر online بالأكاديمية المهنية للمعلمين، تدريب عدد (2500) من الأخصائيين والمعلمين على التعامل مع ذوى الإعاقات البسيطة بمدارس الدمج، وعدد (1000) كشاف للموهوبين، وعدد (9000) معلم على لغة الإشارة وطريقة برايل، عدد القيادات التعليمية التى تم تطوير قدراتها من مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية (786) متدربا، وتنمية مهنية لعدد (54,299) معلمة للتعليم المجتمعى وعدد (2484) قيادة، منح شهادات الصلاحية اللازمة لوظائف التعليم لعدد (119.597) معلم،تدريب عدد (1000) معلم لمدة ستة شهور، للحصول على دبلومة فى الإدارة التربوية لتأهيلهم للعمل كمديرى مدارس.

تحسين الاحوال المالية الاجتماعية:

قام مجلس النواب بإقرار حزمة من المزايا المالية للمعلمين ومعاونيهم على النحو التالى: يستفيد منها (2.1) مليون بقطاع التعليم قبل الجامعى العام بتكلفة (6.6) مليار جنيه، إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم، زيادة بدل المعلم (50%) من قيمة هذا البدل فى 30/6/2020، زيادة حافز الأداء الشهرى (50%) من قيمة هذا الحافز فى 30/6/2020، زيادة مكافأة الامتحانات (25%) من قيمة المكافأة المقررة فى 30/6/2020، حافز إدارة مدرسية شهرى يساوى 250 ،150 جنيها للمدير والوكيل، ومتوسط الزيادات الشهرية للمعلم يتراوح من 325 إلى 475 جنيها بخلاف حافز الادارة المدرسية.

المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات:

فى إطار الاهتمام بالمعلم وتنميته المهنية وامتلاكه للمهارات اللازمة على رأس أولويات الدولة المصرية، انطلقت المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا.

وفى إطار إتاحة التعليم للجميع دون تمييز من إنشاء وتطوير وصيانة المبانى المدرسية فقد بلغ إجمالى مشروعات بناء وتوسعة وإحلال المدارس التى تم الانتهاء منها من 1/7/ 2014 وحتى 30 يونيو 2023 عدد (7630) مشروعا بإجمالى عدد (117591) فصلا دراسيا، وبتكلفة إجمالية قدرها (39) مليار جنيها، من بينها (3490) قرية/ حى على مستوى الجمهورية، بما يشمل القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى (حياة كريمة)، ولاستيعاب حوالى (4,7) مليون تلميذ بالمراحل الدراسية المختلفة بقطاع التعليم قبل الجامعى.

كما قامت الوزارة بتوفير مدارس متميزة لمتوسطى الدخل مثل المدارس المصرية اليابانية حيث تم تشغيل عدد (51) مدرسة مصرية يابانية فى (26) محافظة.

وهناك مدارس المتفوقين فى العلوم والرياضيات والتكنولوجيا ومدارس ثانوية حكومية، تطبق طرق التدريس الحديثة بنظام مجموعات العمل، ويتاح الالتحاق بها للطلاب المتفوقين من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، كما تم إنشاء تسعة مدارس للمتفوقين بداية من عام 2014 ليرتفع عدد مدارس المتفوقين إلى (11) مدرسة بالعام (2017 /2018).. وفى العام الدراسى 2018 /2019 تم افتتاح عدد (3) مدارس ليصل إجمالى المحافظات المدارس إلى (14) مدرسة موزعة على عدد (14) محافظة، كما وصل عدد مدارس المتفوقين عام 2022 /2023 إلى (19) مدرسة، فى عدد (18) محافظة.

ومن المستهدف خلال الفترة القادمة زيادة عدد مدارس المتفوقين لتصبح هناك مدرسة واحدة على الأقل بكل محافظة من محافظات الجمهورية، وهناك لأيضا المدارس الدولية الحكومية وهى مدارس حكومية دولية ذات جودة عالية تلبى احتياج الأسر ذات الدخل المتوسط، تدار عن طريق الوزارة بالشراكة مع جمعية أصحاب المدارس الخاصة، وعدد المدارس الرسمية الدولية (20) مدرسة.

مدارس النيل:

هى مدارس تطبق شهادة النيل الدولية وهى شهادة مصرية مصممة طبقا للمعايير الدولية بالشراكة مع هيئة كامبريدج الدولية، وصل عدد المدارس إلى (14) مدرسة بمحافظات ومدن السادات، دمياط الجديد، أسيوط الجديدة، أسوان الجديدة، القاهرة الجديدة (الأندلس والياسمين)، والشروق، الشيخ زايد، والعبور، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، المنوفية، الأقصر، المنيا، وجار افتتاح عدد (4) مدارس جديدة نموذج مدارس النيل المصرية الدولية، اعتبارا من العام الدراسى 2024/2023.

المشروع القومى لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص:

هناك مدارس يتم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تمنح الدولة عددا من المستثمرين قطع أراض بنظام حق الانتفاع لمدة (30) عاما، وذلك لبناء مدارس وصيانتها وتشغيلها بمستوى خدمة تعليمية متميزة وبمصروفات محددة تحت إشراف الوزارة، وانطلقت المرحلة الأولى من المشروع فى يناير 2016، وبلغ عدد المدارس المقامة بالمشاركة مع القطاع الخاص PPP (16) مدرسة سمى لغات فى عدد (7) محافظات هى: القاهرة – الجيزة – القليوبية - الشرقية – الغربية – المنوفية – دمياط).

كما تم طرح المرحلة الثانية من المشروع القومى لبناء وتشغيل (1000) مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وتم البدء فى إجراءات طرح عدد (56) قطعة أرض واستكمال إجراءات التأهيل المسبق، وإجراءات التعاقد مع الجهات التى تسفر عنها المناقصات، والتنسيق مع المدارس المصرية اليابانية ومدارس النيل المصرية الدولية لتضمينها ضمن مدارس الطرح الثانى من مدارس الشراكة، وذلك فى ضوء التكليف الصادر للوزارة بتخصيص نسبة (10%) من المدارس المستهدف إنشاؤها خلال الفترة القادمة للعمل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء طرح عدد (28) مركزا تدريبيا على حرف التشييد والبناء لتحويلهم لمدارس تكنولوجيا تطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص.

المدارس الرسمية للغات:

وتقدم المدارس الرسمية نفس الخدمة التعليمية المقدمة بالمدارس الخاصة لغات بتكلفة أقل بكثير، وبلغ عدد المدارس حاليا 1138 مدرسة رسمية لغات إلى جانب 119 مدرسة رسمية متميزة و 8 مدارس رسمية متميزة لغات (لغة أولى فرنسية)، وتشتمل كل مدرسة من هذه المدرسة على المراحل الأربعة للتعليم قبل الجامعى: رياض الأطفال، الابتدائى، الإعدادى، الثانوى العام.

وبلغ إجمالى عدد المدارس (مراحل): (3389) مدرسة تشمل (30344) فصلا، بها عدد (1,393772) مليون طالب وطالبة، منها (11) مدرسة تعليم فنى صناعى بها عدد 3321 طالبا، ومدرسة ثانوى فنى فندقى بها عدد (472) طالبا، وإجمالى عدد المعلمين المعينين ومتعاقدين (48,514) معلم ومعلمة.

وخلال العام الدراسى 2022 / 2023 تركزت استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تخصيص يوم للأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بهدف المشاركة فى اكتشاف مواعب الطالب والاستثمار فيها ، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والثقافة، من خلال عودة المسرح المدرسى بقوة خلال العام الدراسى 2022 / 2023 ، وذلك من خلال إطلاق مبادرة إحياء المسرح المدرسى بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجموعة قنوات مدرستنا وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بهدف اكتشاف المواهب ورعايتها واستثمارها فى مجال المسرح والفنون وهو ما يستهدف بناء شخصية الطالب الثقافية والفكرية وترسيخ الهوية المصرية واكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها، كما تم التوسع فى إتاحة التعليم الفنى بمختلف تخصصات ويبلغ عدد المدارس (أصلى – ملحق) عام 2017 /2018 (1147) مدرسة ثانوى صناعى، (243) مدرسة زراعى، (817) مدرسة تجارى، (92) مدرسة فندقى، بإجمالى عدد (2299) مدرسة تعليم فنى.

وبلغ عدد المدارس (أصلى – ملحق) عام 2019 /2020 (1235) صناعى، (251) مدرسة زراعى، (863) مدرسة تجارى، (97) مدرسة فندقى، بإجمالى عدد (2446) مدرسة تعليم فنى، وبلغ عدد المدارس (أصلى – ملحق) عام 2020 /2021 (1339) صناعى، (256) مدرسة زراعى، (886) مدرسة تجارى، (107) مدرسة فندقى، بإجمالى عدد (2588) مدرسة تعليم فنى.