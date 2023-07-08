مستشار وزير الزراعة: بدء تطوير حديقة الحيوان.. ونستهدف رفع كفاءتها وخدماتها

جدة - نرمين السيد - وأضاف إبراهيم، فى بيان اليوم السبت، أن خطة تطوير حديقة الحيوان تستهدف رفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الأثرى والنباتات والأشجار النادرة، واستعادة طابعها التراثى، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء لتكون متنفسا للمواطنين، وحتى تكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولى لحدائق الحيوان وتحت إشراف الاتحاد الإفريقى لحدائق الحيوان.

وتابع أنه نظرا لحجم أعمال التطوير والترميم الكبيرة الذى سوف يتم فى البنية الأساسية المتهالكة، فإن الأمر سيتطلب حفر الطرق الداخلية، وبالتالى صعوبة استقبال المواطنين، حرصا على سلامتهم خلال مدة التطوير، والتى سيتم ضغطها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتح الحديقة أمام الزائرين.

فى سياق متصل، أوضح المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة عن البدء أيضا فى تطوير حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، بالتزامن مع حديقة الحيوان، فى إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.