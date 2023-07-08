موقع Daily Mail يسلط الضوء على عوامل الجذب السياحى فى مصر

وأشارت كاتبة التقرير إلى زيارتها للهرم الأكبر، وقيامها بجولة فى مدينة القاهرة النابضة بالحياة، كما نوهت عن مشاهدتها للمومياوات الملكية بالمتحف القومى للحضارة المصرية، معربة عن انبهارها بروعة زيارتها لمصر والتى يستشعرها العديد من المسافرين، وأنها كانت إحدى أمنياتها لسنوات.
وأوضحت الكاتبة أن الأهرامات تعد من أول الأسباب لأن يكون المقصد المصرى الخيار للراغبين فى قضاء الإجازة وأنه من المستحيل زيارة مصر دون رؤية هرمًا أو اثنين مشيرة إلى أن الهرم الأكبر فى الجيزة هو الوحيد من عجائب الدنيا السبع فى العالم القديم الذى لا يزال باقياً. لافتة إلى مناطق آثار أبو صبر وسقارة والمجموعات الأثرية الضخمة بها من مقابر وأهرامات ومعابد.
كما تحدثت الكاتبة خلال التقرير عن نهر النيل الذى كانت تحلم بزيارته، وأوضحت أنه يوجد به العديد من الجزر الكبيرة، وبرج القاهرة المصمم على شكل زهرة اللوتس، والذى يعد أحد المعالم السياحية فى القاهرة النابضة بالحياة، وأضاف أنها قامت برحلة نيلية ليلاً على طول نهر النيل شاهدت خلالها المعالم التى تقع على ضفاف النهر من فنادق عالمية مفعمة بالحيوية والمحلات والمقاهى.
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