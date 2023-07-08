انطلاق الموجة الـ21 لإزالة التعديات ببنى سويف ودمياط

يأتي ذلك ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة وحق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
وفى دمياط، أسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعد، وقالت المحافظ الدكتورة منال عوض إن المحافظة استعدت لإطلاق تلك المرحلة لتحقيق المستهدف تنفيذه خلالها لاسترداد أراضى الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.
من جانب آخر، وفى المنيا، واصلت الوحدات المحلية حملاتها على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية؛ تنفيذا لتكليفات المحافظ أسامة القاضى بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 67 مخالفة تموينية متنوعة فى 3 مراكز بالمحافظة.
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