مساعد وزير الخارجية يناقش مع وفد سلوفاكى تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وأكد السفير إيهاب نصر، على أهمية انعقاد مثل هذه اللقاءات كآلية مهمة تساهم فى تبادل وجهات النظر والرؤى مع الجانب السلوفاكى إزاء كل الموضوعات الثنائية والدولية، وتناول تطورات العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، وكيفية العمل على تعزيز التعاون المشترك فى الفترة القادمة من خلال آليات ملموسة وفى إطار زمنى محدد.

وأشار مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، إلى أن هناك آفاقا واسعة للتعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين، فضلا عن قطاعات السياحة والنقل الجوى وصناعة السيارات، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمستثمرين بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية فى مصر وسلوفاكيا بدعم وتشجيع الحكومتين.

من جانبه، أشار مدير عام الشئون السياسية بالخارجية السلوفاكية إلى اعتزازه بالعلاقات الجيدة التى تجمع مصر وسلوفاكيا على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن التنسيق بين البلدين فى المنظمات والوكالات الدولية، مشيرا إلى رغبة الطرفين لتعزيز التعاون الثنائى بصورة تحقق مصالح القاهرة وبراتيسلافا.

كما استقبل السفير إيهاب نصر فى اجتماع منفصل سفراء سلوفاكيا المعتمدين فى إفريقيا والشرق الأوسط وبعض دول جنوب أوروبا، والذين يعقدون اجتماعهم السنوى بالقاهرة، حيث أطلع الجانب المصرى نظيره السلوفاكى على آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة وعملية السلام، فضلا عن الوضع الحالى فى كل من السودان وليبيا، وأيضا جهود مصر فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

واستعراض سفراء سلوفاكيا رؤية بلدهم إزاء تطورات الأوضاع فى القارة الأوروبية، وتداعياتها على المستوى الدولى، مؤكدين حرص براتيسلافا على الاستماع لوجهة النظر المصرية، سواء على الصعيد الدولى أو على المستوى الإقليمى، معربين عن تقدير سلوفاكيا للجهود التى تقوم بها مصر فى منطقة الشرق الأوسط لتحقيق الأمن والاستقرار.