الحياة اليوم-بلال الدوى: العلمين أصبحت الوجهة الأولى للسياحة فى مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف "الدوى" خلال حديثه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، السبت، أنَّ مصر مرًّت بمرحلة صعبة واستطاعت من خلال شعبها الواعى العبور من تلك المرحلة. وأشاد بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى قيادة الوعى ووصولها لقلوب الناس من خلال أجزاء مسلسل "الاختيار". ويحتفل المصريون بالذكرى العاشرة لـ "ثورة 30 يونيو" المجيدة والنجاحات التى تتوالى على أرض الواقع.

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