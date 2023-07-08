البابا تواضروس يستقبل عددا من الأساقفة (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم السبت، عددًا من الآباء الأساقفة الذين حضروا لتهنئة بتعافيه وعودته لممارسة مهامه الرعوية، كما عرضوا بعض الموضوعات الرعوية على قداسة البابا.





والتقى قداسته فى لقاءات منفردة على مدى اليوم، مع الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، والأنبا والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، والأنبا أنيانوس أسقف بنى مزار.

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