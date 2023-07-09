رئيس الخدمات البيطرية: سنعمل على ضغط البرنامج الزمنى لتطوير حديقة الحيوان

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن عملية التطوير ستكون على أعلى مستوى، ولكى تأخذ الحديقة التصنيف الدولى المناسب لها، ولتظهر بمظهر جمالى يليق بها يستمتع به المواطن المصرى، متابعا: سنعمل على ضغط البرنامج الزمنى لتطوير حديقة الحيوان بالجيزة.





وأضاف الدكتور إيهاب صابر، خلال مداخلة له فى برنامج مساء dmc، من تقديم الإعلامية إيمان الحصرى، على قناة dmc، أن حديقة الحيوان بالجيزة بها أكثر من 1500 حيوان، سيعاملون بطريقة معاملة راقية جدا خلال فترة التطوير، حيث يتم وضعهم فى أماكن بديلة مناسبة داخل الحديقة، وفقا لآخر الأساليب العلمية الحديث. وتابع أن الحديقة أنشئت عام 1891، وهناك الكثير من الأشياء أصبحت متهالكة وتحتاج إلى تطوير، إلى جانب البنية التحتية للحديقة من مياه وكهرباء وحدائق.

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