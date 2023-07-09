انتهاء الشوط الإضافى الأول بتقدم منتخب المغرب على مصر 2 / 1

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 يوليو 2023 02:33 صباحاً - انتهى الشوط الإضافى الأول من عمر مباراة منتخب مصر الأولمبى والمغرب في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، بتقدم المنتخب المغربى بهدفين مقابل هدف.
تقدم المنتخب الأولمبى المصرى بهدف نظيف سجله محمود صابر فى الدقيقة 10، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض فى الدقيقة 37 بتوقيع يانيس بكراوى، وأضاف للمغرب أسامة ترغالين الهدف الثانى فى الدقيقة 105 .
دخل منتخب مصر الأولمبى المباراة بتشكيل يضم ، في حراسة المرمى: حمزة علاء، في خط الدفاع: حاتم سكر، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، أحمد عيد، خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، محمود صابر، خط الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، أحمد عاطف «قطة».
فى المقابل ، جاء تشكيل منتخب المغرب كالتالى : علاء بلعروش فى حراسة المرمى، وأيمن الوافي، إسماعيل صيباري، زكرياء الوحدي، مهدي بوقامير، عبد الصمد الزلزولي، أسامة العزوزي، أيوب عمراوي، بلال الخنوس وأمير ريشاردسون.
جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من جانب المنتخبين، وكاد أحمد عاطف قطة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر فى الدقيقة 3 بعدما لاحت له فرصة مؤكدة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بقوة لكن الحارس المغربى يتصدى لها، فى المقابل، حاول لاعبو المغرب السيطرة على منطقة وسط الملعب وشن هجمات على مرمى منتخب مصر لتسجيل هدف مبكر.
وفى الدقيقة 10 نجح محمود صابر فى تسجيل هدف التقدم لمنتخب مصر فى مرمى أصحاب الأرض من تسديدة قوية من خارج من الـ18 سكنت الشباك المغربية.
وتعرّض محمود صابر، لاعب المنتخب الأولمبى، للطرد بعد مرور 15 دقيقة ، بعدما تدخل صابر على قدم عبد الصمد الزلزولى واحتاج الحكم للعودة إلى تقنية الـvar للتأكد من وجودج خشونة، وأشهر البطاقة الحمراء للاعب المنتخب الأولمبي صاحب هدف التقدم في اللقاء.
ومع بداية الشوط الثانى، دفع ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأولمبى بتغييرين بنزول محمود جهاد ومحمد أشرف بدلا من أحمد عاطف قطة وحاتم سكر فى محاولة لضبط الأداء فى وسط الملعب وتعويض طرد محمود صابر.
وتحسن أداء منتخب مصر الأولمبى تدريجيا بعد اجراء التغييرين لكن دون خطورة على مرمى المغرب، وفى المقابل واصل المنتخب المغربى محاولاته وضغطه وسط صمود دفاعات الفراعنة.
وكاد محمود جهاد يسجل هدف الفوز لمنتخب مصر فى الوقت القاتل وتحديدا فى الدقيقة 88 من تسديدة صاروخية فى اتجاه مرمى المغرب، الا أنها تمر فوق العارضة، قبل أن ينقذ حمزة علاء هدفا محققا فى الدقائق الأخيرة لينتهى اللقاء بالتعادل الايجابى 1 / 1 ويلجأ الفريقان للوقت الإضافى.
وضمن المنتخبين المصري و المغربي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث ينص نظام المسابقة على تأهل أول 3 منتخبات مباشرة للأولمبياد مع خوض الرابع ملحق مع رابع آسيا..ويلعب المنتخبين المالي وغينيا علي المركزين الثالث والرابع الفائز يتاهل للاولمبياد والخاسر يخوض فاصلة مع بطل آسيا .
من المقرر ان تعود بعثة منتخب مصر الاوليمبي غدا الأحد الي القاهرة عقب انتهاء بطولة أمم افريقيا ، علي ان يستعد الفريق في شهر سبتمبر و اكتوبر المقبل للاوليمبياد عن طريق خوض عدد من الوديات .