انتهاء الشوط الإضافى الأول بتقدم منتخب المغرب على مصر 2 / 1

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 يوليو 2023 02:33 صباحاً - انتهى الشوط الإضافى الأول من عمر مباراة منتخب مصر الأولمبى والمغرب في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، بتقدم المنتخب المغربى بهدفين مقابل هدف.

تقدم المنتخب الأولمبى المصرى بهدف نظيف سجله محمود صابر فى الدقيقة 10، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض فى الدقيقة 37 بتوقيع يانيس بكراوى، وأضاف للمغرب أسامة ترغالين الهدف الثانى فى الدقيقة 105 .

دخل منتخب مصر الأولمبى المباراة بتشكيل يضم ، في حراسة المرمى: حمزة علاء، في خط الدفاع: حاتم سكر، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، أحمد عيد، خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، محمود صابر، خط الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، أحمد عاطف «قطة».

فى المقابل ، جاء تشكيل منتخب المغرب كالتالى : علاء بلعروش فى حراسة المرمى، وأيمن الوافي، إسماعيل صيباري، زكرياء الوحدي، مهدي بوقامير، عبد الصمد الزلزولي، أسامة العزوزي، أيوب عمراوي، بلال الخنوس وأمير ريشاردسون.

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من جانب المنتخبين، وكاد أحمد عاطف قطة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر فى الدقيقة 3 بعدما لاحت له فرصة مؤكدة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بقوة لكن الحارس المغربى يتصدى لها، فى المقابل، حاول لاعبو المغرب السيطرة على منطقة وسط الملعب وشن هجمات على مرمى منتخب مصر لتسجيل هدف مبكر.