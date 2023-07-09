وزيرة الثقافة تفتتح «معرض الأوبرا الثانى للكتاب» اليوم

جدة - نرمين السيد - تفتتح الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، اليوم الأحد، فعاليات "معرض الأوبرا الثانى للكتاب"، الذى تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهى الدين، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك فى إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو.





ومن المقرر أن يُشارك فى الدورة الثانية من معرض الأوبرا للكتاب، والتى تُقام على مساحة 1000 متر، 27 دار نشر خاصة، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، منها: "الهيئة العامة لقصور الثقافة، المجلس الأعلى للثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، المركز القومى لثقافة الطفل". وتُشارك هيئة الكتاب بما يقرب من 1200 عنوان من إصداراتها بكافة سلاسل الهيئة، منها: "موسوعة القتلة للدكتور محمد الباز، كتاب «عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة» للكاتب الصحفى محمد إبراهيم، ورواية «عزيزتى آنتونيا» من تأليف الروائية الإنجليزية ويلا كاثر، ومن ترجمة الدكتورة سهير القلماوى، وكتاب «حكايات شعبية فرعونية» من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبد الله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه، وكتاب «نصوص عن الأندلس.. من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان فى غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك» من تأليف أحمد بن عمر بن أنس العذرى، تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوائى، ودراسة أحمد عادب قرنى، وكتاب «السينما والمجتمع فى الوطن العربى» دراسة تحليلية تاريخية لـ إبراهيم العريس.

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