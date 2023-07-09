استجابة لـ8 الصبح.. طلاب مدارس المتفوقين يشاركون بمبادرة للمشروعات الخضراء

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية داليا أشرف، مقدمة برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC» إنَّها تواصلت منذ عام مع السفير هشام بدر منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من أجل مبادرة وطنية من أجل المشروعات الخضراء الذكية، وهذه المبادرة انطلقت فى إطار الإهتمام بقضايا المناخ واستقبال مصر لقمة المناخ، وكانت المبادرة تقترح مشاركة الأطفال بأفكارها الإبداعية المختلفة، وتواصلت مع السفير هشام بدر ووعدها بوضع المبادرة بعين الاعتبار، وبالفعل استجاب السفير هشام بدر لهذه المبادرة.





وتقدم منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية خلال مداخلة هاتفية للبرنامج بالشكر للإعلامية داليا أشرف على اقتراحها، موضحا أنه عرض اقتراحها على الوزيرة الدكتورة هالة السعيد وافقت على الفور، واستجاب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، وسجلت 19 مدرسة من المدارس الثانوية التكنولوجية، ووضع وزير التربية والتعليم على موقع الوزارة تشجيع لكل المدارس بمصر بالتقدم على المبادرة. وأضاف «أجرينا عدة تدريبات فى الجامعات والمحافظات لتعليم المواطنين وتعريفهم كيفية الإشتراك فى المبادرة وعمل مشروعات علمية ناجحة، وهذه التدريبات متواجدة أونلاين، بجانب تدريبات ومحاضرات وجلسات تدريبية بالجامعات والمحافظات، وبالتالى من الهام تشجيع الطلاب على الإشتراك بالمبادرة»، مشيرا إلى أن أحد الفائزين العام الماضى كان من الأسكندرية وتقدم بروبوت تحت المياه بالأسكندرية لإزالة المخلفات والزجاجات القديمة فى المياه، وتم تكريمه فى شهر يناير الماضى، وهذه المبادرة فرصة كبيرة لطلاب المدارس يجب الاهتمام بها.

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