وزير التعليم فى سوهاج لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - استقبل اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، صباح اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة، الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال زيارته التفقدية لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023 الدور الأول، وذلك بحضور الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج.





وأكد الدكتور رضا حجازى، حرصه الشديد على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان الانضباط، والتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات. ومن جانبه، رحب محافظ سوهاج بزيارة الوزير للمحافظة، مؤكدا أن المحافظة تحرص على انتظام سير الامتحانات بسلام، وتوافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، لافتا إلى التنسيق والتواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمحافظة، و الغرفة المركزية بالوزارة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أى بلاغات والتعامل معها بشكل فورى. ويؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم، والرياضيات البحتة " التفاضل والتكامل" لشعبة الرياضيات، وعلم النفس والاجتماع الشعبة الأدبية.

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