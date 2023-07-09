" التربية والتعليم" تتابع وصول أسئلة الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس للجان الثانوية العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 يوليو 2023 09:30 صباحاً - تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصول أسئلة امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع إلى لجان امتحانات الثانوية العامة قبل بدء الامتحان فى التاسعة صباحاً.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استلام رؤساء اللجان مظاريف الأسئلة بشكل آمن على أن يتم فتح المظاريف مع بداية الامتحان.

وأوضحت الوزارة، أنه فيما يتعلق بمواصفات امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية مجموعها الكلي 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

أمًا بالنسبة لمادة علم النفس والاجتماع مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

وفيما يخص مادة الرياضيات البحتة ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الجبر والهندسة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.\

ومادة التفاضل والتكامل ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

وأكدت الوزارة، أن 70% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العليا للتفكير.