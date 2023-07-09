أحمد الطاهرى يشكر الرئيس السيسى: حلم العلمين الجديدة أصبح حقيقة

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مصر بلد الإبداع وهى أيقونة الشرق، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على إنجاز إقامة مدينة العلمين الجديدة وتنظيم المهرجان الأكبر فى الشرق الأوسط الذى يحمل اسمها، والذى من المقرر أن تبدأ فعاليته فى الخميس المقبل، الموافق 13 يوليو 2023.





وأضاف الطاهرى، عبر قناة "إكسترا نيوز"، خلال حديثه عن مهرجان العلمين الجديدة: "صباح الخير سيادة الرئيس، وشكرا لهذا الحلم الذى أصبح حقيقة، ولولا هذا الجهد وهذا العمل الشاق عمرنا ما كنا هنشوف مصر بهذه الروعة وهذا الجمال". وتابع الإعلامى: "العلمين الجديدة ستكون متاحة لكل المصريين، عيشوا الفرحة والبهجة، لأن الفرحة تليق بنا، وقنوات قطاع الأخبار بالشركة المتحدة ستتفاعل على نحو مباشر مع المشاهدين وستجدوننا حولكم فى كل مكان، والفعاليات ستنظم فى مناطق مختلفة بالعلمين الجديدة". وأكد: "منذ عامين أو 3 أعوام سمعت حديثا عن أن العلمين الجديدة ستكون جنوب أوروبا الدافئ، والمهرجان سيستضيف نجوما من مختلف دول العالم العربى، وسيتم الإعلان الرسمى عن التفاصيل كافة".

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