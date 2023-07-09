إجراء رادع من «التعليم» ضد طالب التقط فيديو داخل لجنة ثانوية عامة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضبط طالب يدعى "ى.ح"، فى أثناء تأدية امتحان مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، يوم الخميس الماضى، بلجنة تابعة لإدارة أشمون التعليمية بمحافظة المنوفية.





وأوضحت الوزارة فى بيان، أنه جرى التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم مع الطالب، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب وتطبيق القرار الوزارى رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. وأكدت الوزارة أنه جرى إحالة الملاحظين باللجنة المذكورة للتحقيق بمقر ديوان عام الوزارة. وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالطلاب الالتزام بالاجراءات المتعلقة بسير الامتحانات، كما أهابت بأولياء الأمور تقديم التوعية الكافية لأبنائهم حفاظا على مستقبلهم وتجنبا لتعرضهم للإجراءات القانونية الخاصة بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

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