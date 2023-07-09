أحمد الطاهرى: مهرجان العلمين سيشهد منافسة قوية

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مدينة العلمين الجديدة ستستقبل أكبر مهرجان ترفيهى فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن صناعة الترفيه وكرنفال العلمين لا يمكن التعامل معه على أنه صناعة هامشية: "نتحدث عن حدث ضخم للغاية وترويج سياحى لمدينة تجسد الملحمة التى قام بها المصريون فى السنوات العشرة الماضية".





وأضاف الطاهرى، عبر قناة "إكسترا نيوز": "كان حلما بعيد المنال أن يحدث فى العلمين الجديدة هذا العمران، نتحدث عن مدينة على أحدث طراز عالمى لمدن الجيل الرابع.. هنا جمال لا مثيل له، وعندما نقول جنة الله على الأرض لا نكون قد بالغنا". وتابع الإعلامى: "من الصعب منافسة العلمين الجديدة، والعلمين لن تكون مجرد مصيف، وسيكون مجتمعا يعيش طوال السنة، وكرنفال العلمين يعزز هذا الأمر وهذا التواجد العمرانى". وأكد، أن المنافسة لن تكون مقتصرة على العروض والحفلات، ولكن سنشهد منافسة قوية بين شركات تنظيم الحفلات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل غدا أو بعد غد عن المهرجان.

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