وزير التموين: الرئيس خطط بنظرة مستقبلية لمشروعات الدولة

جدة - نرمين السيد - وأشار خلال تكريمه للطلبة المتتدربين وكذلك منسقى البرامج التدريبية من قطاعات ‏الوزارة والجهات التابعة، والتى شملت تدريب الطلاب بالوزارة والجهات التابعة لها من كلية التجارة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، أن مفهوم التعاون بين الجامعات والجهات التنفيذية هو ‏أمر جيد ولابد من دعمه، مؤكدًا أن المعارف والعلوم والمعلومات بالجامعات مهمة ‏وأساسية ‏لكنها يجب أن تطبق على الواقع الفعلى أيضًا.

وأضاف وزير التموين، أن الوزارة دعمت التدريب العملى للطلاب لتعريفهم بما تم من إنجاز وما يتم فى كل قطاعات ‏الوزارة من ‏خلال عدد من المحاضرات لفريق التدريب من خلال المختصين ‏بالوزارة ‏سواء بالشركة القابضة للصناعات الغذائية أو بالشركة القابضة ‏للصوامع والتخزين أو مصلحة دمغ ‏المصوغات والموازين أو جهاز تنمية التجارة ‏الداخلية وقطاع التخطيط ‏بالوزارة وجهاز حماية المستهلك وكذلك هيئة السلع ‏التموينية لإكساب الطلاب خبرات متعددة ‏وتعريفهم بالمشروعات التى تمت على ‏الأرض وما يتم تنفيذه الآن.‏

وأكد أن الدراسة والتطبيقات العملية هى من تؤهل ‏الطالب المتخرج للاندماج بسوق العمل، مشيرًا إلى أن وضع الدراسات هى ‏الأساس الكامل لوضع الخطط كما حدث فى توجيهات الرئيس عبد ‏الفتاح السيسى، بتكوين مخزون استراتيجى من السلع والذى مكن الدولة من ‏تجاوز الكثير من الأزمات التى مر بها العالم فى السنوات الماضية كان آخرها الحرب الروسية الاوكرانية.

ولفت إلى أن الرئيس خطط بنظرة مستقبلية للمشروعات بالدولة كالمشروع القومى للصوامع وكذلك المناطق اللوجستية وحياة كريمة ‏ومشروع جمعيتى والكثير من المشروعات القومية الأخرى.