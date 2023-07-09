متابعة وسائل التواصل.. إجراءات ردع جديدة من التعليم لمكافحة الغش بالثانوية

جدة - نرمين السيد - حرص الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى مستهل زيارته لمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.





وتابع الدكتور رضا حجازى سير امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على وصول الأسئلة إلى جميع مقار اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، وياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية "علوم"، ومادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" للشعبة العلمية "رياضيات"، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية،

كما اطمأن الوزير على تنفيذ جميع التعليمات، والمتعلقة بتوزيع أوراق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

وأكد حجازى، أن أى طالب سيتم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعى يصرح بأنه قام بالغش داخل اللجنة أثناء الامتحان، سيتم تصحيح أوراق إجابته فى لجنة خاصة، مشددا على أن الوزارة لديها جميع أدوات الرصد لمختلف المنشورات التى يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف أن الطالب الذى يتم رصده من خلال فريق مكافحة الغش الاكترونى أثناء قيامه بالغش باستخدام الهاتف المحمول، يتم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب وتطبيق القرار الوزارى رقم "34" لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم "205" لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، فضلا عن فحص هاتفه المحمول وفى حال ثبوت اتصاله خلال وقت الامتحان بأحد المدرسين بأى وسيلة من الوسائل سواء عبر اتصال هاتفى أو عبر تطبيقات التواصل المختلفة سيتم تحويل المدرس للتحقيق أيضا.

وشدد الوزير، على أن الوزارة حريصة على اتخاذ الإجراءات الحاسمة التى من شأنها التصدى للغش بجميع أشكاله لضمان انتظام سير الامتحانات.

ومن جانبه، رحب محافظ سوهاج بالدكتور رضا حجازى خلال زيارته للمحافظة، معربا عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للوزير وجميع العاملين بمنظومة الامتحانات لجهودهم الكبيرة لضمان انتظام سير الامتحانات.

جدير بالذكر أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الأول بمحافظة سوهاج 29558 طالبا، من بينهم 8101 طالب بالشعبة الأدبية، و19614 طالبا بالشعبة العلمية علوم، وعدد 1843 بالشعبة العلمية رياضيات، وذلك من خلال 70 لجنة سير على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة واحدة للطلاب المكفوفين ولجنة واحدة لطلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.