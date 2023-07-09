13 يوليو.. إقامة معرض القاهرة للحرف اليدوية

جدة - نرمين السيد - أعلن خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه سيتم إقامة معرض للحرف اليدوية بالتعاون مع جهار تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان "معرض القاهرة للحرف اليدوية".





وذكرت المحافظة فى بيان صحفى، أن المعرض يأتى فى إطار احتفال القاهرة بعيدها القومى 1054، ومن المقرر أن يقام فى الفترة من 13 إلى 15 يوليو 2023 بحديقة الحرية بجوار دار الأوبرا المصرية.

ويشارك فى المعرض نخبة متميزة من فنانى الحرف اليدوية والتراثية بمصر وفنانى قرية الفواخير بمنتجات السجاد والكليم، والتطريز على المنسوجات، والخيامية، والمنتجات النحاسية، ومنتجات خان الخليلى، والجلود الطبيعية المصنعة يدويًا، والمفروشات، واكسسوارات الفضة والأحجار الكريمة، والصوانى، والتحف الخشبية، ومنتجات الخوص، والكروشية، والملابس، والخزف والفخار.