سنوات التحدى والإنجاز.. كوبرى طه حسين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - بدأ التشغيل التجريبى لكوبرى طه حسين، لربط هضبة المقطم بطريق الأوتوستراد ومحور الحضارة، مما يسهل الوصول من المقطم إلى مناطق كورنيش النيل ومصر القديمة وغرب النيل والربط مع الطريق الدائرى خلال دقائق قليلة.





ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن كوبرى طه حسين:- يأتى تنفيذ الكوبرى ضمن خطة الدولة فى إنشاء المحاور الجديدة، التى تيسر حركة المركبات وتختصر الوقت واستهلاك المحروقات.

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