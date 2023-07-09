الحكومة: لا صحة لإلغاء منهج Discover لطلاب الصفوف الابتدائية

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء منهج اكتشف "Discover" لطلاب الصفوف الابتدائية بداية من العام الدراسى 2023-2024، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات فى هذا الشأن.

واوضحت الوزارة، أن منهج اكتشف "Discover" لطلاب الصفوف الابتدائية المقرر للعام الدراسى المقبل 2023-2024 كما هو دون أى تغيير أو اختلاف عن العام الدراسى السابق، مُشيرةً إلى أن منهج Discover يساعد على تنمية مهارات الإبداع والتواصل لدى الطالب، ويعمل على دمج تخصصات مختلفة مثل العلوم والرياضيات والدراسات واللغة العربية فى شكل موضوعات دراسية تتناول مجموعة من المعارف والمهارات والقضايا التى تساعد الطالب على تحقيق نواتج التعلم، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد جميع وسائل الإعلام، ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أية استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكترونى للوزارة "moe.gov.eg"، وللإبلاغ عن أية شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء "01155508688 -01155508851" على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى "[email protected]".