جدة - نرمين السيد - قررت الدولة تطوير حديقة الحيوان التى تعد جزءا من تراث مصر الحديث، بعمر يتجاوز 130 عاما، بعدما طالتها يد الإهمال والنسيان، لعقود طويلة من الزمن، ما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمى لحدائق الحيوان منذ عام 2004، ونفوق العديد من الحيوانات.





ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف، أبرز المعلومات عن خطة تطوير الحديقة، التى تحتوى على أشجار هى الأندر بالعالم، بجانب مبان تراثية. كما تحتوى على منشآت أثرية فريدة، مثل الكوبرى المعلق الذى شيد بين عامى 1875 و1879 بواسطة المهندس الفرنسى الشهير «إيفل» صاحب البرج الشهير فى باريس، ومتحف الحيوان الذى بنى فى عام 1906.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل خطة تطوير حديقة الحيوان لمدة 18 شهرًا (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.