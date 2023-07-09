إزالة تعديات على مساحة 73 ألف متر بمركز البدرشين

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد، محافظ الجيزة، انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لحملات إزالة التعديات والتى يتم تنفيذها فى الفترة من 8 إلى 28 يوليو الجارى وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية واسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات عليها.





واطلع محافظ الجيزة على نتائج الحملات التى أسفرت عن تم تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على مساحة 73896 م2 أراضى أملاك الدولة ولاية الأثار بقرى منشأة دهشور وزاوية دهشور بمركز ومدينة البدرشين. وفى مدينة الحوامدية تم إزالة حمام سباحه بقرية أم خنان بمنطقة رشاح أبو سالم على مساحة 150 م2 مقام بالمخالفة على أراضى زراعية مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف. وأكد المحافظ الالتزام بالبرنامج الزمنى للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدى مجدداً على الأراضى المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقاً للبرنامج الزمنى الذى تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية. وشدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالتعامل الفورى حيال أى حالات تعدى جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على الأراضى أملاك الدولة ومنع التعدى عليها وعلى الأراضى الزراعية.

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