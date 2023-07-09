«حياة كريمة» تكتب شهادة ميلاد قرية دناصور بالمنوفية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وشملت الأعمال: توصيل الغاز الطبيعى لحل مشكلة أسطوانة الغاز، وإنشاء سوق نموذجى موجود طوال الأسبوع، ومد خطوط مياه الشرب لجميع منازل القرية، وتوصيل خطوط الاتصالات الأرضية بالفايبر. كما تضمنت: إنشاء وحدة اجتماعية ووحدة تنمية أسرة وطفولة، وإنشاء مركز شباب يضم صالة جيم وكافة الخدمات، وإنشاء وحدة صحية وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحى، وتحسين شبكة الكهرباء من إنارة عامة وتغذية جميع المبانى، وتطوير مكتب البريد بنسبة تنفيذ 100% ومحطة السكة الحديد.

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