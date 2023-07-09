حفل فنى لتامر حسنى فى مهرجان العلمين 21 يوليو (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر إقامة حفل الفنان تامر حسنى، يوم 21 يوليو بمدينة العلمين الجديدة. وتنطلق، يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو، فعاليات أكبر حدث ترفيهى فى المنطقة العربية من خلال "مهرجان العلمين" بمدينة العلمين الجديدة، الذى يعد نقلة ترفيهية فى المنطقة، ويضم عددًا من الأنشطة الترفيهية والفنية والرياضية، ويضم عددًا كبيرًا من نجوم المنطقة العربية فى كل المجالات.

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