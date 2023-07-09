عاجل.. الرئيس السيسى يشهد اليمين لرؤساء الهيئات القضائية الجدد

جدة - نرمين السيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، أداء حلف اليمين، للمستشار حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيساً لمحكمة النقض، والمستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبد المقصود بيومى، رئيساً لهيئة قضايا الدولة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن، الرئيس أكد أهمية دور القضاء وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيداً بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم فى حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن. كما منح الرئيس عبد الفتاح السيسى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضى محمد عيد محمد محجوب، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار عدلى عبد الفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، والمستشار محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق. وأعرب الرئيس فى هذا الصدد عن خالص التقدير للمستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة فى العمل القضائى.

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