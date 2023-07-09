بيت الزكاة: مد فترة تلقى طلبات تيسير الزواج لمدة أسبوع

وأكد «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِى» - فى بيان اليوم الأحد - على حرصه على مساعدة الشباب المقبل على الزواج وغير القادر على تحمل أعباء الحياة عن طريق مساعدتهم فى شراء مستلزمات الزواج وتوفير الأجهزة الكهربائية والاحتياجات المعيشية لإتمام إجراءات الزواج.
وشدد على أهمية التوعية بفريضة الزكاة ودورها فى تنمية المجتمع وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع وتنمية أموال الصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والإعانات الخيرية فى أعمال البر، فضلا عن صرف أموال الزكاة فى وجوهها المقررة شرعًا.
كما أوضح أنه سيتم خلال المبادرة تقديم مساعدات نقدية مباشرة لمساعدة الفتيات على شراء مستلزمات الزواج الأساسية، كمساهمة فى مشاركة الأباء أو من يعول تلك الفتيات فى تحمل أعباء ونفقات الزواج أو من لم يستطع تلقى تلك الخدمة من الهيئات والجهات المعنية ولجمعيات الخيرية فى مناطق سكنهم.
يشار إلى أن التقديم للاستفادة من مبادرة «فرحة» سيكو ن عن طريق الموقع الإلكترونى https://baitzakat.org.eg/ZakatRequest/?id=10.
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