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الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 يوليو 2023 01:28 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين لكل من السادة: 

- المستشار/ حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيساً لمحكمة النقض. 

- المستشار/ حافظ أحمد عباس محمد، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية. 

- المستشار/ مسعد عبد المقصود بيومي، رئيساً لهيئة قضايا الدولة. 

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيداً بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

 

كما منح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من السادة:

- القاضي/ محمد عيد محمد محجوب، رئيس محكمة النقض السابق. 

- المستشار/ عدلي عبد الفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

- المستشار/ محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

 

وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن خالص التقدير للمستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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