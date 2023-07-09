مدبولى يشهد اصطفاف 20 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتقديم الخدمات الحكومية

جدة - نرمين السيد - شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من أمام مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اصطفاف 20 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وذلك لتخدم محافظتى الإسكندرية ومطروح، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.





يأتى ذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتوسع فى وسائل تقديم الخدمات الحكومية؛ تيسيرا على المواطنين.

وفى أثناء تفقده المراكز المتنقلة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتى فى إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع فى تحويل القطاع الحكومى، والذى يمثل ركيزة أساسية لتطوير حياة المواطنين وتنمية الاقتصاد الوطنى، إلى كيان قائم على تكنولوجيا التحول الرقمى والإجراءات المميكنة، لتمكينه من تقديم خدماته من خلال قنوات جديدة ومتطورة وتبسيط الإجراءات مع خلق بيئة عمل مناسبة لأداء الخدمات، بما يسهم فى تحقيق فاعلية الأداء وإنجاز الخدمات فى أسرع وقت.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بتصميم حملة إعلامية موسعة للترويج لهذه المراكز المتنقلة لتعريف المواطن المصرى بأهميتها، على أن تشمل الحملة الترويجية تحديد أماكن تمركز هذه السيارات المتنقلة بدقة، والتعريف بالخدمات التى تقدم من خلالها، وكيفية الحصول عليها، ومواعيد عمل تلك المراكز المتنقلة، وتكلفة كل خدمة مقدمة، مع مراعاة تحديد الخطوط الساخنة التى يمكن من خلالها التواصل مع مقدمى الخدمة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مجموعة المراكز الجديدة تأتى استمرارا لجهود تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، خاصة المراكز التكنولوجية المتنقلة، لما تتمتع به من مرونة التحرك إلى المواطن، ولا سيما فى الأماكن التى تشهد تكدسا وكثافات سكانية مرتفعة، وكذا الأماكن النائية، وذلك فى إطار مشروع "خدمات مصر"، الذى يهدف إلى تيسير تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، كما تأتى تنفيذا لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تحرص على توفير جودة حياة للمواطن المصرى فى مختلف المجالات.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الوزارة انتهت، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، من تطوير 53 مركزا تكنولوجيا متنقلا سيتم الدفع بها خلال الأيام المقبلة، تقدم خدمات التوكيلات بالتعاون مع وزارة العدل، وخدمات مصدرات الأحوال المدنية بالتعاون مع وزارة الداخلية/ قطاع الأحوال المدنية، ليصل إجمالى عدد المراكز التى تم الانتهاء من تطويرها إلى 250 مركزا متنقلا.

وقالت الوزيرة إنه تم الانتهاء من هذه المراكز المتنقلة لخدمة المواطنين من الإسكندرية إلى مطروح والمصطافين خلال أشهر الصيف؛ حيث تشهد المحافظتان الساحليتان كثافة عالية من المواطنين خلال تلك الأشهر، ولذا فقد تمت مراعاة أن نتوجه بمختلف الخدمات الإلكترونية إلى المواطن؛ من أجل التيسير عليه، وتقديم الخدمات التى يحتاجها دون الحاجة إلى التوجه إلى المقرات الرئيسية أو الفرعية التى تقدم تلك الخدمات.

كما أكدت الوزيرة على مواصلة العمل والجهود المبذولة لتوافر المزيد من المراكز التكنولوجية المتنقلة والثابتة لتغطى جميع المحافظات، مشيرة إلى أنه من المستهدف تطوير 200 مركز تكنولوجى إضافى خلال العام المالى 2023 – 2024؛ من أجل تغطية عدد أكبر من المناطق وتقديم المزيد من الخدمات الحكومية.