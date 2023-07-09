بعد تسليمها.. 12 معلومة عن تطوير حديقة الحيوان

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار نرصد بعض المعلومات المهمة حول عملية تطوير الحديقة:

1- الحديقة سوف تظل ملك وزارة الزراعة وتحت الإشراف الفنى لهيئة الخدمات البيطرية.

2- التطوير تحت إشراف الاتحاد الإفريقى لحدائق الحيوان والاتحاد الدولى لحدائق الحيوان من خلال تحالف بعض الشركات الوطنية المصرية الخالصة وعلى رأسهم شركة المشروعات للإنتاج الحربى.

3- الاتحاد الإفريقى لحدائق الحيوان وافق على مشروع التطوير والتصميم الهندسى وهذه خطوة مهمة تسهم فى عودة الحديقة إلى التصنيف الدولى لحدائق الحيوان الذى خرجت منه 2004 بسبب عدم اتباع المعايير الدولية فى إيواء الحيوانات.

4- مشروع التطوير وضعه أكبر استشارى عالمى فى تطوير حدائق الحيوان والذى قام بتطوير 12 حديقة على مستوى العالم منها حديقة الحيوان فى لندن.

5- جلب أنواع جديدة ونادرة من الحيوانات لم تك موجودة من قبل وزيادة عدد الحيوانات بالحديقة من حيث النوع والكمية.

6- تطوير وإدارة الحديقتين (الحيوان والأورمان) سوف يكون بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة مقابل إيجار سنوى يتم زيادته بنسبة محددة كل عام.

7- الحفاظ على الطابع التراثى للحديقتين وكذلك النباتات والأشجار النادرة وكل ما هو أثرى.

8- الحديقة سوف تكون مفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية.

9- الحيوانات سوف تظل فى الحديقة خلال فترة التطوير تلقى كل الرعاية البيطرية والتغذوية تحت إشراف هيئة الخدمات البيطرية.

10- سوف يتم الربط بين حديقتى الحيوان والأورمان من خلال نفق.

11- تطوير الحديقة يأتى فى إطار جهود الدولة رفع كفاءة أصولها لتعظيم الاستفادة منها فى تحقيق إيرادات وتوفير فرص عمل جديدة.

12- غلق الحديقتين خلال مدة التطوير والتى سوف يتم ضغطها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتحها أمام المواطنين.