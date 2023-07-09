إحالة مسؤولى لجنة ثانوية عامة بالزقازيق للتحقيق بعد تداول امتحان التفاضل

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الصورة التى جرى تداولها، لأجزاء من أسئلة امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) الذى أداه طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، اليوم الأحد، فى أثناء سير الامتحان جرى تصويرها داخل دورة مياه لجنة مدرسة على مبارك الابتدائية، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية.





وبحسب بيان صحفى، وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، فور ضبط الواقعة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة رئيس اللجنة ويدعى "ج . خ" ومراقب أول اللجنة ويدعى "م . ح" للتحقيق العاجل بمقر الوزارة، وذلك لمسؤوليتهم الكاملة عن الواقعة.

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