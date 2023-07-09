مجلس الوزراء يستجيب لـ4606 استغاثات.. ويصدر 1166 قرار علاج على نفقة الدولة

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حصاد الجهود المبذولة من قبل "اللجنة الطبية العليا والاستغاثات"، خلال النصف الأول من عام 2023 الحالى، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.





وأثنى رئيس مجلس الوزراء على جهود "اللجنة الطبية العليا والاستغاثات" بمجلس الوزراء، والدور الذى تؤديه، بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، فى الاستجابة المميزة والتعامل الفورى مع الحالات وتسهيل الكثير من الإجراءات؛ لتوفير الرعاية الطبية اللازمة على مستوى المحافظات جميعها، بعد رصد وتلقى استغاثات المواطنين فيما يخص الملف الطبى.

وأوضح الدكتور حسام المصرى، فى تقريره، أنه جرت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها إلى نحو 4606 حالات رصدت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.

وأشار المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن مجهودات اللجنة، فى الفترة ذاتها، شملت صدور 1166 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلا عن توفير الإجراءات الطبية لـ 584 حالة لمرضى الأورام وعمليات "الجاما نايف".

ونوه رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أيضا بأنه جرى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 227 حالة خلال النصف الأول من العام الجارى، كما تم إصدار 169 قرارا خاصا بعمليات "زراعة النخاع ذات التوافق النصفى"، وكذا إصدار 240 قرارا خاصا بالحالات الطارئة.

وتابع أن استجابات اللجنة فى الفترة نفسها تضمنت توفير الأدوية لـ 1078 استغاثة جرى رصدها، هذا إلى جانب إجراء الكشف على 59 ألفا و820 حالة بالقوافل الطبية بالمحافظات؛ ومنها قنا، وأسوان، ومطروح.