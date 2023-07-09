وزير الصحة يوجه ببناء مركز ووحدة صحية لساكنى منطقة بشاير الخير

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، خدمات حملة «100 يوم صحة» فى منطقة بشاير الخير، بالإسكندرية.





تأتى زيارة وزير الصحة والسكان، فى إطار متابعة مؤشرات الإداء وانتظام منظومة العمل، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ضمن حملة «100 يوم صحة»، حيث أشاد الوزير، بمعدلات الآداء منذ انطلاق الحملة، يوم الأحد 25 يونيو 2023

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