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يأتى ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة فى توعية أبناء المجتمع المصرى بما تقوم به الدولة من إنجازات فى كافة القطاعات.
كما تم تنظيم ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء لعدد من طلبة الجامعات وذلك لتعزيز قيم الولاء والانتماء والتوعية بجهود القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى ودورها فى خدمة المجتمع وتنمية سيناء بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.
وتم تنظيم مشروعين للتدريب العملى المشترك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظتى الشرقية وجنوب سيناء تضمنت الوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها باستخدام الإمكانيات المتاحة لتنمية مهارات العناصر التخصصية والتأكد من مدى جاهزيتها على إدارة الأزمات والكوارث، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظتين.
وفى إطار الاهتمام بذوى القدرات الخاصة قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بتنظيم عدد من المعارض لعرض منتجات وإبداعات ذوى الهمم من الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية بهدف تنمية الثقة بأنفسهم وتعزيز اندماجهم داخل المجتمع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات خلال شهر يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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