ضبط 4 حالات غش بامتحانات الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - كما أدى 1824 طالبا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، بينما أدى 255 طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).

وحرص الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، واطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع المحافظات.

ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى من رصد 4 حالات غش إلكترونى، حالتان فى مادة علم النفس والاجتماع، بمحافظتى القاهرة، والشرقية، وحالة واحدة فى مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بمحافظة المنوفية، وحالة واحدة فى امتحان مادة الجيولوجيا بمحافظة بنى سويف، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، والتحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزارى رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وبالنسبة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى حول تصوير أجزاء من أسئلة مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، داخل دورة مياه بإحدى اللجان بمحافظة الشرقية، فقد تم إحالة رئيس اللجنة والمراقب الأول إلى التحقيق العاجل بمقر الوزارة لمسئوليتهما الكاملة عن الواقعة.

أما بالنسبة لما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى من ادعاءات بشأن امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بلجنة الشهيد طيار محمد عادل شبل الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الباجور التعليمية بالمنوفية، تؤكد الوزارة أن الادعاءات غير صحيحة تماما وأنه تم تأخر دخول كراسات الأسئلة لـ9 طلاب بإحدى لجان المدرسة، وتم تعويض هؤلاء الطلاب عن هذا الوقت، مشيرة إلى أن ما أثير عن تسريب الامتحان إدعاءات ليس لها أى أساس من الصحة.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أى من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات (الدورالأول) سيؤدون يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023 الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

بينما سيؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة ثانية).