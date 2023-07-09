100 يوم صحة فى الإسكندرية.. خدمة طبية متميزة لرعاية الفئات الأكثر احتياجا

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد عبد الغفار - وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، مقرات حملة الرئاسة 100 يوم صحة، والتى تم تدشينها فى 25 يونيو الماضى، ومن المقرر أن تستمر حتى شهر أكتوبر المقبل.





وشملت جولة الوزير، منطقة بشاير الخير ومستشفى دار إسماعيل وبنك الدم فى كوم الدكة، بحضور محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمسؤولين فى مديرية الصحة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن مؤشرات الخدمات المقدمة ضمن الحملة جاءت بإجمالى 191670، كما أثنى على وجود المبادرة ببشاير الخير، مؤكدا أن أهم سبل توفير حياة كريمة للمواطنين توفير خدمة طبية متميزة للمناطق الأكثر احتياجا.

من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزى - منسق القوافل الطبية فى الإسكندرية، إنه تم الدفع بسيارات طبية مجهزة "عيادات متنقلة" على أعلى مستوى، لتسهيل الوصول للمواطنين الأكثر احتياجا للرعاية الصحية، وتوقيع الكشف عليهم وعلاجهم، ويتم إحالة الحالات الخطرة إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة، لتقديم الخدمة الصحية، ومساعدتهم فى تلقى العلاج على نفقة الدولة بالمجان.

وأوضحت أن مبادرات الرئاسة لا تنتهى فى مجال الصحة منذ أن بدأت عام 2018 بعلاج فيروس سى وصحة المرأة والكشف على الأمراض المتوطنة والكشف المبكر عن الضغط والسكر والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وغيرها.

من جانبها، قالت الدكتورة فاطمة رجب - مدير إدارة ذوى الهمم فى مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية: "السبب فى مشاركتهم فى القوافل الطبية، هو دعم خدمات ذوى الهمم من فريق متكامل لتوفير الراحة وحصولهم على الخدمة الصحية، بداية من حجز التذاكر وتسهيل دخولهم للعيادات، بجانب تواجد فريق للتخاطب وأطباء الإعاقات العصبية للأطفال، وأخصائيين تنمية المهارات والتدخل المبكر".

وقالت منه محمود، من المستفيدين من القافلة الطبية فى منطقة بشائر الخير، إن الحملة الرئاسية 100 يوم صحة، وفرت عناء الذهاب إلى المستشفيات والتى تبعد مسافة على الأقل 10 كيلو مترات، حيث تتلقى العلاج وتجرى التحاليل والأشعة فى نفس المكان.

جدير بالذكر، أن الحملة ‎تستهدف تكثيف الخدمات الصحية خلال فترة مائة يوم، لتشمل ‎المبادرات الرئاسية وخدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكرى، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوى، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتى للثدى، وفحص الثدى إكلينيكيا، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم.