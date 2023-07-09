مدبولى: حريصون على إنجاح مخططات تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الجيولوجى عادل سعيد، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة مشروع تنمية المثلث الذهبى بالصحراء الشرقية.





واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بتأكيد حرص الدولة المصرية على إنجاح مخططاتها لتنمية هذه المنطقة، كأحد مشروعاتها القومية الكبرى التى توليها أهمية شديدة، لما تتمتع به من مقومات التنمية المستدامة من حيث الموقع الاستراتيجى الحيوى.

ووجه فى هذا الصدد بأن يجرى التركيز على إحدى المناطق فى "سفاجا" كأولوية أولى فى مراحل مشروع تنمية الاقتصادية للمثلث الذهبى، بحيث يجرى البدء فى حساب تكلفة توصيل المرافق لهذه المنطقة؛ للبدء فى تنفيذ خطة المرافق، خاصة أن هناك طلبات من جانب عدد من المستثمرين لإقامة عدة مشروعات متنوعة فى هذه المنطقة.

وخلال اللقاء، شرح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية، من خلال دراسة أعدتها إحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال، مشيرا إلى أنه لإحداث التنمية المتكاملة للمنطقة، فقد جرى تقسيمها إلى عدة أنشطة، هى النشاط الصناعى.

وجرى تخصيص أراض لتنفيذ بعض المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية 9.1 بسفاجا، بالإضافة إلى النشاط الزراعى، حيث تضم المنطقة 4 مناطق زراعية، وتركزت المساحات الكبرى منها باتجاه محافظة قنا، من خلال الاعتماد على المياه الجوفية، فضلا عن النشاط السياحى الذى يشمل 6 مناطق سياحية بإجمالى مساحة 615 كم2 لتغطى المناطق السياحية الشاطئية وغيرها.

وأوضح رئيس الهيئة أن المنطقة تضم أيضا نشاط الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث حددت الدراسة موقعين لتنفيذ محطة للطاقة الشمسية وأخرى لطاقة الرياح، لافتا إلى أنه جرى التواصل مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لدراسة المشروعين، بالإضافة إلى النشاط اللوجيستى؛ حيث حددت الدراسة موقعا واحدا بمدينة سفاجا لإقامة المنطقة اللوجستية، لما تتمتع به من قربها من ميناء سفاجا.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض عدد من محاور العمل للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى خلال المرحلة المقبلة، من حيث وضع خطط للتسويق العالمى للمشروعات المستهدف إقامتها بهذه المنطقة الحيوية، ودراسة تقديم عدد من الحوافز لتشجيع الاستثمار بها؛ وجذب الاستثمارات إليها.

وذكر المتحدث الرسمى، أنه جرى كذلك استعراض تفاصيل الإجراءات المخطط اتخاذها خلال السنوات الخمس المقبلة فى مختلف القطاعات التى تم تقسيمها بمشروع تنمية المثلث الذهبى وفقا للدراسة التى أجريت فى هذا الشأن.

ولفت إلى أن رئيس الهيئة اتخذ عدة إجراءات خلال الفترة الماضية لدراسة المشروعات الاستثمارية تمهيدا لتخصيص أراض لها، كما قامت الهيئة بتنفيذ بروتوكولات تعاون مع عدد من الوزارات والجهات المختلفة بالدولة لتسهيل الأعمال المطلوبة، إضافة إلى أنه جار حاليا إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالهيئة، كما عرض رئيس الهيئة، خلال اللقاء، صورا توضيحية لمقر العمل بمدينة سفاجا، وأساليب العمل به.