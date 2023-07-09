سعادة بين طلاب الثانوية العامة لسهولة التفاضل والجيولوجيا وعلم النفس

جدة - نرمين السيد - انتهى طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، من أداء الامتحان فى مادة التفاضل والتكامل للشعبة العلمية (رياضيات) وامتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (علوم) وامتحان علم النفس والاجتماع للشعبية الأدبية.





وأبدى جميع الطلاب سعادتهم لسهولة امتحانات اليوم بشكل غام، مع وجود بعض التعليقات حول صعوبة عدد من الأسئلة.

ففى امتحان التفاضل والتكامل، أكد طلاب شعبة الطلاب أن الامتحان متوسط المستوى، مع وجود بعض الأسئلة التى تحتاج إلى تفكير.

وتكررت شكوى الطلاب من الزمن المخصص للإجابة، والمقدر بساعتين، مشيرين إلى أنه لم يكف للإجابة على الأسئلة المقالية والمراجعة.

وكان وزير التربية والتعليم، رفض فى أكثر من مناسبة مطالب الطلاب بزيادة الزمن المخصص للإجابة عن امتحانات فروع الرياضيات.

أما امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية فأجمع طلاب شعبة العلوم على سهولته، معبرين عن أمنيتهم بأن يكون امتحان الأحياء الذين يؤدونه الخميس المقبل، فى ختام الامتحانات الثانوية العامة، بنفس المستوى.

وتباينت آراء طلاب الشعبة الأدبية حول امتحان علم النفس والاجتماع، فبعضهم أكد سهولته، وآخرون أكدوا أن العديد من أسئلته لم تكن مباشرة كما كانت بدائل الاختيارات فى أسئلة الاختيار من متعدد متشابهة.