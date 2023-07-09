عاجل- مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان لبحث سبل إنهاء الصراع

جدة - نرمين السيد - تستضيف مصر فى 13 يوليو 2023 مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سبل إنهاء الصراع الحالى والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.





يأتى ذلك فى ظل الأزمة الراهنة فى السودان، وحرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسى على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل. صرح بذلك المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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