الإحصاء: استصلاح 163.2 ألف فدان خلال 2021 - 2022

جدة - نرمين السيد - ذكر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالى مسـاحة الأراضى المستصلحة بلغ 163.2 ألف فدان عام (2021 - 2022) مقابل 87.1 ألف فدان عام (2020 - 2021) بزيادة 87.3%، ويرجع ذلك لزيادة مساحة الأراضى المستصلحة بالقطاع الخاص هذا العام.





وأوضح الجهاز - اليوم الأحد فى النشرة السنوية حول ما تم استصلاحه من الأراضى - أن مساحة شركات القطاع الخاص بلغت 133 ألف فدان بنسبة 81.4%، يليها مساحة الأراضى بالجمعيات التعاونية 25.4 ألف فدان بنسبة 15.5%، ثم الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بمساحة 5 آلاف فدان بنسبة 3.1% من إجمالى مساحة الأراضى المستصلحة عام (2021 - 2022).

وأضاف أن المساحة المنزرعة بمشروع 1.5 مليون فدان بلغت 136.5 ألف فدان عام (2021 - 2022) مقابل 140 ألف فدان عام (2020 - 2021) بانخفاض 2.2% عن العام السابق.

وتابع أن إجمالى المساحة المستصلحة بمشروع 1.5 مليون بلغ 537.1 ألف فدان، واحتلت محافظة مطروح الترتيب الأول حيث بلغت المساحة المستصلحة بها 198.1 ألف فدان بنسبة 36.9%، تليها محافظة المنيا بمساحة 175.6 ألف فدان بنسبة 32.7%، ثم محافظـة الوادى الجديد بمساحة 17.6 ألف فدان بنسبة 3.3%، ثم محافظة أسوان بمساحة 55 ألف فدان بنسبة 10.2%.

وشارت إلى أن المساحة المقام عليها مشروعات الثروة الحيوانية بلغت (إنتاج ألبان - تسمين وتربية ماشية أغنام) من الأراضى المستصلحة 154 فدانًا عام (2021 - 2022) مقابل 136 فدانًا عام (2020 - 2021) بزيادة 13.2%.