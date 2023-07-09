الإحصاء: استصلاح 163.2 ألف فدان خلال 2021 - 2022

وأوضح الجهاز - اليوم الأحد فى النشرة السنوية حول ما تم استصلاحه من الأراضى - أن مساحة شركات القطاع الخاص بلغت 133 ألف فدان بنسبة 81.4%، يليها مساحة الأراضى بالجمعيات التعاونية 25.4 ألف فدان بنسبة 15.5%، ثم الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بمساحة 5 آلاف فدان بنسبة 3.1% من إجمالى مساحة الأراضى المستصلحة عام (2021 - 2022).
وأضاف أن المساحة المنزرعة بمشروع 1.5 مليون فدان بلغت 136.5 ألف فدان عام (2021 - 2022) مقابل 140 ألف فدان عام (2020 - 2021) بانخفاض 2.2% عن العام السابق.
وتابع أن إجمالى المساحة المستصلحة بمشروع 1.5 مليون بلغ 537.1 ألف فدان، واحتلت محافظة مطروح الترتيب الأول حيث بلغت المساحة المستصلحة بها 198.1 ألف فدان بنسبة 36.9%، تليها محافظة المنيا بمساحة 175.6 ألف فدان بنسبة 32.7%، ثم محافظـة الوادى الجديد بمساحة 17.6 ألف فدان بنسبة 3.3%، ثم محافظة أسوان بمساحة 55 ألف فدان بنسبة 10.2%.
وشارت إلى أن المساحة المقام عليها مشروعات الثروة الحيوانية بلغت (إنتاج ألبان - تسمين وتربية ماشية أغنام) من الأراضى المستصلحة 154 فدانًا عام (2021 - 2022) مقابل 136 فدانًا عام (2020 - 2021) بزيادة 13.2%.
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