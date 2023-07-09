محافظ المنيا: تجاوزنا المستهدف توريده من القمح بنسبة 128%

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ المنيا أسامة القاضى، انتظام أعمال توريد محصول القمح، حيث تم استلام 470 ألف طن بـ42 موقعًا تخزينيًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتتخطى المحافظة المستهدف توريده بنسبة 128% من المساحة المنزرعة بالمحصول والتى تبلغ 243 ألف فدان هذا العام.





وأوضح القاضى - فى بيان اليوم الأحد - ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد؛ سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من محصول القمح الاستراتيجى تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية. ووجه مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين.

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