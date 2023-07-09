«إكسترا نيوز»: مدينة العلمين الجديدة.. أبرز علامات التنمية العمرانية فى مصر

جدة - نرمين السيد - عرض برنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا مُفصلًا عن مدينة العلمين الجديدة، جاء فيه أنه فى إطار تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر، إذ تعد العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع وجرى تنفيذها على ساحل البحر المتوسط، بمساحة 49 ألف فدان، ويبلغ عدد السكان المستهدف نحو مليونى نسمة.





وقال التقرير: "بدأ تنفيذ المدينة فى شهر أكتوبر 2016، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتُعد الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة علامة بارزة ومميزة على شاطئ البحر المتوسط، فضلًا عن المنطقة الترفيهية، وهى منطقة محلات تجارية ومولات على البحر مباشرة، بمساحة 66.8 فدان، وتقع مباشرة أمام منطقة الأبراج، وتخدمها 4 أنفاق لعبور المشاه إلى داخل المنطقة الترفيهية". وتابع: "توجد بالمدينة جامعة العلمين الأهلية الدولية للعلوم والتكنتولوجيا التى تنفذ على مساحة 128 فدانًا، إضافة لمشروع الداون تاون الذى يحتوى على وحدات سكنية بمواصفات تشطيب إسكان فوق المتميز، ومشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، بخلاف مشروع الإسكان المتميز، بجانب الحى اللاتينى الذى يُقام على مساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق بها 220 عمارة سكنية بمستوى تشطيبات فاخرة، ويضم مناطق خدمية متميزة ومواقف إنتظار سيارات ومجموعة من الحدائق". واختتم التقرير: "يجرى تنفيذ كومباوند سكنى بمجتمع عمرانى متكامل على 700 فدان، ملاصقًا لمركز مارينا العلمين السياحى من الجهة الغربية الشاطئية، ويُطل على بحيرات مدينة العلمين الجديدة المركزية، والمدينة من المستهدف أن تكون مدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتحتوى على كل الخدمات المختلفة التى تحقق جودة الحياة لكل المصريين بمنطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط".

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